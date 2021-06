« Il faut organiser des élections anticipées si la crise persiste toujours », a notamment déclaré jeudi aux médias, Noureddine Tabboubi, secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) au terme des travaux de la commission administrative de la centrale syndicale. On appelle le président de la République Kaies Saied à lancer L’initiative de dialogue national qui est toujours entre ses mains, a ajouté Tabboubi, appelant à cette occasion Saied à jouer son rôle et assumer ses responsabilités. Cette décision est celle de la commission administrative nationale de la centrale syndicale, a précisé Tabboubi, rappelant des divergences des points de vue au sein de la commission mais la décision finale a été prise selon des mécanismes démocratiques. La situation dans le pays appelle le président de la république à assumer ses responsabilités et à présenter une proposition s’il en a une pour l’examiner. Saied a accepté l’initiative et il est impératif de donner à présent une position claire, a encore souligné Tabboubi, appelant les différents intervenants politiques à opter pour les pratiques démocratiques et organiser des élections anticipées en cas de persistance de « conflits ». La centrale syndicale a ses propres scénarios instituant pour un Etat civil, démocratique, unificateur et toujours à côté du peuple, a encore affirmé Tabboubi. En cas de non compromis entre les parties intervenantes, il serait inacceptable de laisser le pays et ses institutions paralysés, et un peuple qui assume le résultat de cet échec, a encore noté le responsable syndical.

