Il n’y aura pas de pénurie de l’eau minérale conditionnée sur le marché

« Le stock disponible d’eau minérale mise en bouteille est suffisant pour la période actuelle et les craintes quant à une éventuelle pénurie en la matière n’ont pas lieu d’être. Rien ne justifie non plus la spéculation sur ce produit » a affirmé mardi, le Président de la Chambre syndicale de producteurs de boissons non alcoolisées, Lassâad Mzah, dans une déclaration à l’agence TAP.

Mzah a démenti les informations véhiculées dernièrement, sur les réseaux sociaux concernant une pénurie de l’eau minérale conditionnée dans les grandes surfaces, estimant que rien ne justifie les appels lancés sur internet, à procéder à des stocks en prévision d’une éventuelle pénurie durant la période à venir.

Il a fait remarquer que le manque enregistré dans certains points de vente est dû aux vacances de l’Aïd Al Fitr, poursuivant que certaines parties tentent de créer la confusion en véhiculant des informations dénuées de vérité.

Il a fait savoir que la Chambre a tenu plusieurs rencontres avec le ministère du Commerce dans l’objectif d’examiner les préparatifs pour assurer l’approvisionnement du marché en eau minérale et constituer un stock stratégique de régulation pour faire face à l’augmentation de la demande au cours de l’été prochain, précisant que le stock régulateur sera aux alentours de 40 millions de bouteilles sur la base de l’étude faite par la chambre concernant l’offre et la demande sur le marché.

Rappelons que le ministère du Commerce et du Développement des exportations a publié, le 24 avril 2023, une note expliquant les conditions relatives à la constitution de stocks régulateurs d’eau minérale conditionnée à l’adresse des professionnels et des acteurs opérant dans le domaine de la mise en bouteille et de la distribution des eaux minérales.

Cette note vise, selon le ministère, à consacrer la transparence des opérations de formation des stocks régulateurs en eaux minérales conditionnées, afin de faire face à la demande supplémentaire durant la saison estivale.

A cet égard, les unités industrielles de conditionnement des eaux minérales œuvreront à augmenter le rythme de leur production afin de garantir la régularité de l’approvisionnement du marché durant la période actuelle et de permettre la formation de stocks stratégiques pour l’été, a encore expliqué le ministère.