ARP : Allégements fiscaux sur le café et le thé pour stabiliser le marché

Les commissions des finances et du budget de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts ont tenu une séance plénière pour auditionner des représentants du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche au sujet de l’article 27 du projet de loi de finances pour l’année 2025

Lors de la discussion de l’article 30, des représentants de l’Office tunisien du commerce ont souligné que la situation financière de l’office a été affectée par la hausse des prix mondiaux, ce qui a entraîné des difficultés à honorer ses engagements financiers.

Ils ont indiqué que, pour pallier ces difficultés, une exception sera accordée aux opérateurs privés pour importer des quantités limitées de café et de thé, avec des allégements fiscaux, dans un souci d’assurer un approvisionnement régulier et de constituer un stock stratégique.