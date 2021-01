Il promet une agence pour la réforme des entreprises publiques !

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a annoncé, lors de l’ouverture de la session plénière consacrée au vote de confiance au remaniement ministériel, la création d’une agence nationale pour la réforme des entreprises publiques.

Cette agence aura pour mission d’examiner la situation de ces entreprises publiques et de revoir leur gouvernance en coordination avec l’UGTT et ce, dans le cadre d’un dialogue responsable et constructif.

Mechichi a ajouté que la priorité de son gouvernement est de relancer ces entreprises publiques pour qu’elles remplissent leur rôle stratégique dans l’économie nationale, rapporte Mosaique fm.