Imed Trabelsi dépose une demande de réconciliation pénale

Le mandataire légal d’Imed Trabelsi, Issam Samaali a annoncé que ce dernier a déposé une demande de réconciliation pénale par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire de la prison de Mornaguia conformément au décret pris par le président de la République.

Samaali a précisé à Mosaïque Fm que le détenu Imed Trabels veut engager une réconciliation pénale par le biais de la commission créée à cet effet.

Samaali a confirmé que lui-même et l’équipe de défense de Imed Trabelsi avaient précédemment soumis au président de la République une demande de réconciliation pénale, ajoutant qu’ils cherchaient à tenir une réunion dans les prochains jours avec le président et les membres de la commission chargée de la réconciliation pénale pour discuter de ses arrangements et de la manière de mettre en œuvre la réconciliation avec Imed Trabelsi qui purge une peine privative de liberté de plus de dix ans.