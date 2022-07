Immersion à l’intérieur d’une aquaculture en plein essor en Tunisie

Bien que le secteur de l’aquaculture soit relativement peu développé en Tunisie, le potentiel est énorme – avec 1 350 kilomètres de littoral méditerranéen, un domaine maritime de plus de 80 000 kilomètres carrés et sept lagunes couvrant 100 000 hectares.

Comme pour la plupart des résidents de la région méditerranéenne, le poisson et les autres fruits de mer jouent un rôle important dans le régime alimentaire des Tunisiens et ils consomment en moyenne 13,2 kg de fruits de mer par an. La diminution des quantités de prises sauvages, combinée à une augmentation de la demande de fruits de mer, a par conséquent entraîné une croissance substantielle du secteur de l’aquaculture. À l’heure actuelle, 16 % de la production de produits aquatiques provient de l’aquaculture et le secteur fournit plus de 2 000 emplois.

Ces dernières années, l’élevage du bar et de la daurade en cages flottantes et submersibles dans les fermes offshore a connu un développement important. La production de ces deux espèces représente 96 pour cent de la production aquacole en Tunisie. Le pays compte actuellement 25 fermes aquacoles marines, chacune produisant entre 400 et 3 500 tonnes par an. La production aquacole totale était d’environ 22 000 tonnes en 2018, dont plus de 20 000 tonnes constituées d’espèces marines.

Points forts de l’aquaculture tunisienne

La Tunisie dispose de nombreuses zones propices à l’aquaculture grâce à son long littoral et à son vaste domaine marin. La principale zone d’aquaculture marine est située dans le gouvernorat de Monasti. Les poissons d’eau douce sont principalement cultivés dans des zones de barrage au nord et au centre du pays.

« Outre les nombreux sites propices, le pays bénéficie d’un climat favorable à l’aquaculture d’espèces méditerranéennes et de faibles coûts de main-d’œuvre et d’énergie », indique Houssem Sghaier, responsable d’écloserie au sein du groupe Medimegh Aquaculture, cité par « The Fish Site », le site de référence de l’aquaculture basé en Grande-Bretagne.

Le chef du département aquaculture de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), Mohamed Azaza, explique pour sa part, qu' »au sud de la Méditerranée, l’eau a la température optimale pour l’élevage de la dorade et du bar et ici, on peut atteindre la taille commerciale plus rapidement que dans les sites du nord ».

La plupart des intrants pour l’aquaculture sont importés, ce qui affecte la durabilité économique du secteur. Il n’y a pas d’autosuffisance dans la production d’aliments et d’alevins. Il y a trois fabricants d’aliments pour animaux en Tunisie qui soutiennent le secteur, mais près de 50 % des aliments sont importés parce que les producteurs d’aliments fonctionnent bien en dessous de leur capacité en raison du manque de matières premières disponibles. Il n’y a que deux écloseries dans le pays pour la dorade et le bar, qui ensemble ne fournissent que 13 pour cent des juvéniles nécessaires ; le reste est importé- les alevins et les aliments- à des coûts plus élevés, et souvent avec des taux de change défavorables. De plus, il n’est pas facile d’importer des marchandises en raison de procédures administratives compliquées.

L’acceptabilité sociale du secteur de l’aquaculture est faible. L’intégration de l’aquaculture dans les zones côtières doit être gérée en allouant des zones pour l’aquaculture afin de réduire les conflits avec d’autres secteurs – tels que la pêche, le tourisme et la navigation maritime ;

Les agriculteurs tunisiens sont confrontés à d’importants problèmes de maladies, notamment la nécrose nerveuse virale (NNV) du bar européen. Pour réduire les mortalités et l’apparition de maladies, la biosécurité de l’aquaculture tunisienne devrait être améliorée.;

Les technologies et outils innovants, tels que l’intelligence artificielle ou les caméras pour la surveillance des cages, ne sont pas encore utilisés, en raison de leurs coûts d’investissement élevés et du fait que les agriculteurs ne connaissent pas les incitations gouvernementales qui soutiennent ces types d’investissements.

Pour les professionnels, le principal problème est le faible prix de vente sur les marchés locaux. « Parfois, nous vendons à des prix inférieurs aux coûts de production afin de pouvoir rembourser les prêts », explique l’un d’eux , qui précise que les coûts d’investissement très élevés pour les infrastructures, les aliments et les alevins, combinés à la stagnation des prix de vente, entraînent une diminution de la marge bénéficiaire.

La majeure partie de la production aquacole est vendue sur les marchés locaux, même si, depuis peu, les agriculteurs parviennent également à gagner du terrain sur les marchés internationaux.

Initiatives du gouvernement

Le gouvernement prévoit de développer davantage le secteur en soutenant les opérateurs par des incitations financières telles que des avantages fiscaux et des subventions pour le carburant et les infrastructures. Le gouvernement fournit également une assistance au secteur par le biais du Centre technique d’aquaculture (CTA) du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche . Ce centre constitue le lien entre la recherche scientifique et l’industrie. Il gère cinq sites de démonstration aquacole à travers le pays, où il organise des sessions de formation et mène des recherches sur de nouvelles espèces et de nouvelles techniques d’élevage.

Pour soutenir le secteur de l’aquaculture par la recherche, les projets de développement et les conseils techniques, le gouvernement a créé deux instituts de recherche : l’INSTM et l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir (ISBM). L’ISBM dispense des cours académiques dans le domaine de l’aquaculture tandis que l’INSTM mène des programmes de recherche liés à la mer et à ses ressources. Le laboratoire d’aquaculture de l’INSTM a été créé en 1999. Ce laboratoire a pour objectif de développer des outils scientifiques et techniques qui contribuent à l’optimisation de la gestion de la production aquacole, en assurant un compromis entre la nécessité d’augmenter la production et de rendre le secteur plus durable.

Depuis 2014, le gouvernement a mis en place un système de suivi sanitaire et zoosanitaire de l’aquaculture.