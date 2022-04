Immigration clandestine: Trois corps repêchés et 155 personnes arrêtées

Les unités de la garde nationale maritime de Sfax ont repêché trois corps de migrants irréguliers et saisi 155 personnes de différents pays africains, suite à la mise en échec de cinq opérations d’immigration illicite, a fait savoir le porte-parole de la garde nationale.

Les unités de la garde nationale dans les régions de Tina et Amra à Sfax ont arrêté sept personnes issues de pays d’Afrique subsaharienne, qui tentaient de rallier les côtes européennes.

Le poste de la Garde nationale à Sakiet El Dayer à Sfax a maintenu deux personnes, accusées de «former une concorde pour aider d’autres personnes à franchir les frontières maritimes illicitement» et ont saisi un montant de 1100 dinars.

Les unités de la zone maritime de Monastir ont aussi déjoué deux traversées d’immigration irrégulière et saisi 17 migrants, dont 10 étrangers de différentes nationalités africaines et saisi du matériel marin, a-t-on ajouté de même source.