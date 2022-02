Incarcération de 8 personnes impliquées dans le cambriolage d’équipements d’extraction de phosphate à Mdhilla

Le juge d’instructions du tribunal de première instance à Gafsa a émis, lundi, 8 mandats de dépôt à l’encontre de personnes suspectées d’être impliquées dans le cambriolage d’équipements d’extraction de phosphate dans un site minier à Mdhilla.

- Publicité-

Le porte-parole des tribunaux de Gafsa, Halim Abbada a déclaré, lundi à l’Agence TAP, que 8 parmi les 19 personnes suspectées dans une affaire de vol de matériel d’extraction de phosphate à Gafsa, sont actuellement incarcérées à la prison civile de Gabès tandis que neuf autres individus recherchés dans la même affaire sont encore en évasion.

Les chefs d’accusations retenus par le ministère public à l’encontre de ces suspects, consistent notamment en la constitution d’une entente à dessein de porter préjudice aux biens publics et privés, et ce suite à la saisie par les autorités d’un camion chargé de moteurs et d’équipements spoliés du site « Jalabya » à Mdhilla, affilié à la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG ).

Selon le porte-parole officiel des Tribunaux de Gafsa, des cadres administratifs et techniques à la CPG ainsi que d’autres personnes actives dans le commerce de matériaux ferreux font partie des suspects dans cette affaire.