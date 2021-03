Incendiaires et fantasmatiques, les posts sans bride de Rafik Abdessalem!

Le dirigeant au mouvement Ennahdha, Rafik Abdessalem, vient de se fendre sur sa page facebbok d’un post de la même eau ou presque que ceux qu’il a pris l’habitude de livrer ces derniers temps.

Cette fois-ci, il a accusé la présidence de la République de « gérer tous les dossiers par la traîtrise et t les manœuvres » en commentaire à l’information relative à la réception par la présidence de la République d’un don de doses de vaccin contre le Covid-19.

Cette ruse et ces manœuvres, il a déclaré les avoir détectées dans « le limogeage de Fakhfakh dans une démarche anticipative , et alléguant que Fakhfakh a rendu le tablier de son gré, et ce pour arracher l’initiative au Parlement, et aussi dans la tentative d’allécher l’armée pour les besoins d’un coup d’Etat , puis pour s’emparer du pouvoir à travers le président de la coordination de Sousse qu’il a placé à la tête du ministère de l’Intérieur, et également dans la lettre empoisonnée sans poison, dans la tentative de la mise en place d’un gouvernement annexe au sein du cabinet présidentiel de Nadia Akacha en violation flagrante de la Constitution, et présentement dans la réception de vaccins de la part des Emirats … et la liste , paraît-il, est longue… »

Et Abdessalem de poursuivre : « Tous les indices montrent que le locataire de Carthage est machiavélique, habité par le pouvoir et à des années-lumière du modèle d’Al-Faoul Omar…il invite Abdoullah Ibn Salloul à Carthage , et il semble que Ibn Salloul ait pris ses quartiers et élu domicile à Carthage », conclut-il.