Incitations à la construction écologique : D’une pierre deux coups

Officiels, professionnels et structures associatives multiplient les initiatives en vue d’ancrer et diffuser davantage le concept de construction écologique en Tunisie, appelée aussi, indifféremment, « construction verte », « construction durable », et «GreenBuilding ».

Mais, en dépit de cette volonté générale, le pays reste, un peu, à la traîne dans ce domaine, promis à un avenir prospère, au vu des enjeux environnementaux et des avantages économiques considérables que ce mode alternatif de construction écologique offre à tous les plans. Selon les plus récents chiffres, la construction écologique en Tunisie n’occupe encore que 5% du secteur du bâtiment.

Pourtant, depuis des décades, l’UTICA (Union tunisienne pour l’industrie, le commerce et l’artisanat) a pris l’initiative d’organiser des journées de la construction écologique et de l’innovation dont la 15ème édition a eu lieu les 3 et 4 mai 2023 avec la participation de 30 exposants tunisiens qui, outre les plus récentes innovations en techniques et matériaux de construction dans le domaine de la construction écologique à l’échelle mondiale, ont présenté à la grande satisfaction des visiteurs, leurs propres découvertes en la matière.

Un effort soutenu a été consenti, aussi, dans ce but, par le Conseil tunisien de la construction verte (Tunisian GrenBuilding Council), sous la présidence de Mounir Bahri, à travers notamment la signature de conventions avec des structures concernées, à l’instar de l’Ecole nationale d’architecture et d’urbanisme de Sidi Bou Said (Enau), l’UTICA ou encore la technopole de Borj Cedria, véritable fer de lance tunisien en la matière. Ella a piloté, entre autres, la composante tunisienne d’un projet de GreenBuilding, financé par l’Union européenne, au profit de quelques pays du pourtour méditerranéen, et portant sur la rénovation énergétique de l’Institut Mohamed Kassab d’orthopédie, de Kasr Said.

Aussi, dans des déclarations récentes à des médias locaux, l’architecte Houda Driss, maître assistante à l’Enau de Sidi Bou Saïd, s’est montrée plus confiante, affirmant que « malgré des avancées très timides, le BTP vert (bâtiment et travaux publics) fait son chemin en Tunisie ». Elle a ajouté « qu’un travail de communication est cependant nécessaire pour sensibiliser les acteurs du secteur aux avantages des éco-matériaux, des techniques durables, ainsi que de l’architecture écologique ».

Projet de loi

Justement, en ouvrant les travaux de la 15ème édition des Journées de la construction écologique de l’UTICA, le 3 mai 2023, autour du thème « lutter ensemble contre la crise énergétique et climatique », la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zâafrani Zenzéri, a mis l’accent sur le souci de son département de promouvoir la construction écologique, à la lumière de la hausse continue des prix des matériaux de construction classiques et des déficits récurrents de la balance énergétique tunisienne.

Elle a affirmé que les structures publiques et privées seront incitées à adopter, autant que possible, le mode de construction écologique, rappelant qu’une commission avait été mise en place en 2021, afin de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre à cet effet.

La ministre a signalé qu’un projet de loi a été élaboré pour encourager la construction durable, l’économie d’énergie, d’eau et le recours aux énergies nouvelles en matière de projets publics de construction, parallèlement à l’édiction d’autres décrets relatifs à l’efficacité énergétique dans ce domaine. Ces considérations seront prises en compte dans les appels d’offre concernant les marchés publics de projets de construction.

Lancé depuis les années 1960 en Allemagne, le concept de construction écologique et durable dépasse néanmoins les considérations d’ordre énergétique, et de réduction des émissions de CO2 et autres gaz responsables du réchauffement du climat de la terre.

Outre ces enjeux énergétiques, une des principales composantes de la construction écologique tend à l’utilisation des matériaux de construction d’origine naturelle, recyclables, sobres tout au long de leurs cycles de vie et produits localement dans la mesure du possible. Les équipements du logement doivent contribuer, également, à la réduction de la consommation d’électricité. Mais, le plus important est la nécessité d’appliquer ces consignes lors de la construction du logement ou de l’immeuble, c’est-à-dire lors de la construction du bâtiment lui-même.

A ces divers niveaux également, les initiatives tunisiennes n’ont pas manqué.

Techniques du terroir remises au goût du jour

L’architecte Houda Driss a évoqué la remise au goût du jour en Tunisie, de plusieurs techniques de construction écologique héritées des ancêtres, notamment l’usage de matériaux de construction à base de terre, ou encore la technique du pisé, celle de l’adobe, et enfin la technique des dômes écologiques ou maisons arrondies en forme de dôme. « La terre reste un matériau éternel, a-t-elle souligné, relevant qu’il existe aujourd’hui, dans le marché tunisien, des matériaux à base de terre, très efficace et qui ont fait leur preuve, comme la brique de terre comprimée, commercialisée par la société Swap qui se caractérise par sa forte inertie thermique ( retenir et restituer la chaleur à volonté).

Les murs de pierre permettent de retenir la chaleur durant la journée et la redistribuer plus tard.

Pour leur part, les chercheurs tunisiens se sont intéressés à ce domaine. Ainsi, la chimiste tunisienne Nabaouia Machi, de la ville de Moknassi, à Sidi Bou Zid, travaille sur un projet tendant à convertir la substance dite phosphogypse en matériau de construction, émettant l’espoir que des applications concrètes verront le jour dans deux ans. Elle a signalé la dureté et la robustesse du phosphogypse et il devient isolant thermique et sonore lorsqu’il est transformé en briques.

Or, les rejets de phosphogypse par les usines du Groupe Chimique tunisien à Gabès ont pollué l’atmosphère locale ainsi que la mer.

Ainsi, cette invention est utile et écologique à plus d’un titre, pour la construction et pour les industries chimiques à base de phosphates comme les industries chimiques tunisiennes signalées.

S.B.H