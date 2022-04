Infractions économiques: 141 verbalisations à Kasserine

Les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Kasserine ont relevé 141 infractions économiques au cours des 9 premiers jours du mois de Ramadan lors des visites d’inspection effectuées dans les commerces, les circuits de distribution, les espaces de stockage et les marchés de la région. .

Les infractions enregistrées sont liées notamment à la hausse des prix (58 infractions), l’absence de facture (47 infractions), le non respect des règles d’hygiène (8 infractions) en plus d’autres infractions à l’instar de la spéculation et le non-affichage des prix, a indiqué à l’Agence TAP, la directrice régionale du commerce Samia Briki.