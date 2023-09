Infrastructure sportive-Stade El Menzah: Kamel Déguiche dément les informations stipulant l’arrêt des travaux

Le ministre de la jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, a démenti, lundi, les informations faisant état de suspension des travaux de rénovation du stade d’El Menzah.

Intervenant sur les ondes de la radio tunisienne privée « Mosaïque fm », Déguiche a expliqué que « des contraintes d’ordre administratif freinent l’avancement des travaux engagés, que son département est finalement parvenu à surmonter avec le concours du ministère de l’équipement ».

« Les travaux avancement à un rythme soutenu et devraient prendre fin d’ici novembre 2024 », a-t-il assuré.

Pour rappel, le projet de rénovation du stade mythique d’El Menzah, amorcés depuis le 10 juin 2022, concerna le renouvellement des gradins, la refonte des vestiaires et l’évaluation de l’ancienne surface engazonnée du terrain.

- Publicité-