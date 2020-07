Installation d’un parc photovoltaïque flottant sur le lac de Tunis

La société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) a signé hier jeudi 9 juillet 2020 un accord de partenariat avec la société Qair International pour la réalisation d’un parc photovoltaïque flottant au lac de Tunis d’une capacité totale de 200 kilowatts, rapporte Mosaïque fm.

Ce projet sera financé par le fonds des études et d’aide au secteur privé (FASEP), appartenant à la direction générale du trésor (France).

Cet accord permettra à la STEG de lancer une première expérience de ce genre et bénéficier d’une étude sur les capacités de notre pays de réaliser des projets de parcs photovoltaïques flottants.

La réalisation de ce projet commencera prochainement sous la supervision du ministère des Energies, des mines et de la transition énergétique. Il s’agit d’un projet de coopération entre plusieurs parties comme l’Agence de maîtrise de l’énergie et la société de promotion du lac de Tunis et l’agence de protection du littoral. Le projet doit être achevé à la fin de 2021.