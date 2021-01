Instance d’accès à l’information : 15 ministères ont présenté leurs rapports d’activités

Le président par intérim de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), Adnène Lassoued, a déclaré, jeudi, que 15 départements ministériels seulement ont présenté leurs rapports d’activités au titre de 2019 aux services de l’Instance.

Dans une déclaration à la TAP, Lassoued a indiqué que 10 ministères n’ont pas encore envoyé leurs rapports à l’instance, soulignant que l’INAI appelle ces départements à soumettre leurs rapports, conformément à la loi relative à l’accès à l’information.

Il a fait savoir qu’environ 20 établissements de santé publique sur 23 n’ont pas créé de sites web, conformément à l’article 60 de la loi organique relative à l’accès à l’information, notant que seuls 3 établissements de santé, à savoir l’Institut national de la nutrition, l’Institut Pasteur et l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes disposent de sites Internet.

Il a encore souligné la nécessité pour les structures de santé publique de publier toutes les données et les informations, conformément à la loi sur le droit d’accès à l’information, précisant que l’INAI soutient les efforts de toutes les institutions pour le respect de cet engagement.

Le responsable a rappelé dans ce contexte, que l’INAI a organisé, hier mercredi, une journée d’étude en partenariat avec la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et qu’un accord a été signé entre les deux parties relatif au soutien des ressources humaines de la caisse, en matière de transparence et d’accès à l’information.