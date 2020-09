Instance tunisienne de l’Investissement: 37 projets déclarés durant les 8 premiers mois de 2020

Trente sept (37) projets d’investissement, dont le montant de chacun est supérieur à 15 millions de dinars (MD), ont été déclarés, à l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA), durant les 8 premiers mois de 2020. L’enveloppe d’investissement global est estimé à 1677 MD, a indiqué la TIA, mercredi, dans un communiqué.

Ces projets permettront la création de 10221 postes d’emploi, soit une hausse de 136% par rapport à la même période de l’année 2019, a-t-on indiqué.

Selon l’instance, le nombre des projets déclarés durant cette période est en hausse de 106% par rapport à la même période de 2019.

Il s’agit de projets d’investissement et d’opération d’extension de projets qui existaient déjà en plus de deux projets de renouvellement.

Au total, la TIA fait état de 19 projets de création avec un coût d’investissement de 967 MD et 3468 postes d’emplois à créer, et 16 projets d’extension avec un coût d’investissement de 553 MD et 6201 postes d’emplois à créer.

S’agissant des projets de renouvellement, ils sont au nombre de deux projets de renouvellement avec un coût d’investissement de 157 MD et 219 postes d’emplois à créer.

Répartition des projets déclarés par secteur

Les 37 projets d’investissement sont entrepris dans les secteurs de l’industrie (19 projets avec un coût de 674 MD), les énergies renouvelables (09 projets avec un coût de 506 MD), les services (06 projets avec un coût de 219 MD) et le Tourisme (03 projets avec un coût de 277 MD).

Répartition des projets déclarés selon la région

Les 37 projets d’investissement déclarés pendant les 8 premiers mois de l’année 2020 couvrent 19 gouvernorats.

Ainsi, 16 projets seront implantés dans les zones de développement régional, soit 43,2% du nombre total avec une enveloppe de 451,61 MD (soit 27% du total des investissements déclarés), lesquels permettant la création de 2509 emplois ( représentant 25% du nombre total de postes d’emplois à créer).

La répartition sectorielle de ces projets montre une dominance du secteur industriel (69%) contre 31% pour le secteur des Energies renouvelable.

Répartition des projets déclarés selon le régime d’investissement

Sur les 37 projets déclarés durant les 8 premiers mois de l’année 2020, 10 projets opèrent sous le régime totalement exportateur avec une enveloppe d’investissement global de 460 MD, soit 27% des investissements déclarés.

Ces projets permettront la création de 6523 emplois qui représentent 64% du nombre total des emplois à créer.

En outre, près de 27 projets déclarés sont sous le régime autre que totalement exportateur avec un coût d’investissement de 1217 MD, permettant la création de 3698 postes d’emplois ( représentant 36% du total d’emploi à créer).