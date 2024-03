Les projets publics négocient une mutation singulière

Le président de la fédération nationale des entreprises du bâtiment et des travaux publics, Jamel Ksibi, a déclaré que le secteur de la construction en Tunisie est en fait sorti d’une période difficile qu’il a connu ces dernières années en raison de la crise du Covid ainsi que des prix élevés des matières premières à la suite de la guerre russo-ukrainienne, et du manque d’investissements publics locaux.

Dans une interview accordée à African Manager, Ksibi a évoqué la baisse des investissements dans le secteur au cours des deux dernières années avec la fermeture de nombreuses entreprises, soulignant son importance dans le circuit économique, où sa capacité opérationnelle atteint 25 000 emplois.

Il a noté qu’il y a actuellement une grande mobilité dans le secteur, notamment le retour de la coordination des projets, depuis la création du Comité National d’Accélération des Projets instituée par le décret pris en octobre 2022, en plus de l’existence d’une volonté politique forte de revenir au format de travail à la suite de consultations et de réunions périodiques avec le ministère de l’Equipement ou la présidence du Gouvernement .

La Tunisie est le seul pays au monde qui n’a pas annulé les pénalités de retard des entreprises contractantes résultant de la crise du Covid, ni n’a versé d’indemnisation pour les pertes de certains projets, dont le coût a augmenté en raison des répercussions de la guerre en Ukraine, étant donné que tous ces facteurs précédents ont provoqué la fermeture de nombreuses entreprises locales, a-t-il déploré.

D’autre part, Ksibi a souligné que le Comité national d’accélération des projets, en coopération avec eux, a été en mesure d’identifier de nombreux problèmes préoccupants pour le secteur et de perturber sa croissance, tels que les réglementations et les lois qui n’ont pas changé depuis 1977, en plus du retard dans les notes explicatives du décret des marchés publics de 2014 avec un système de financement local incomplet, surtout après la crise des banques publiques.

Il a révélé que certaines entreprises locales n’ont pas été en mesure d’obtenir des garanties bancaires récemment, malgré l’obtention de projets.

Manque de liquidités bancaires

Sur la question des garanties, Ksibi a appelé à revoir ce système, d’autant plus que les entreprises de construction obtiennent désormais la garantie bancaire sous la forme de ce que l’on appelle « l’obligation de signer », car elles ne travaillent actuellement qu’avec des banques privées, mais ces dernières se trouvent parfois dans l’impossibilité de la financer en raison d’une faible liquidité.

« Le système de garanties dans le monde entier est en train de se rétrécir avec une assurance raisonnable, de sorte que les réglementations sur ce point doivent être modifiées de toute urgence. »

Sur l’orientation de certaines structures publiques des entreprises contractantes étrangères, le président de la fédération Nationale des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics a évoqué les succès des entreprises nationales à l’étranger, considérant que les entreprises étrangères elles-mêmes seront perturbées dans la mise en œuvre des projets si elles sont soumises à la réglementation du système tunisien.

Il a, en outre, souligné que les dettes du secteur envers l’État ont considérablement diminué, tandis que les délais de remboursement restent en dents de scie, selon ses dires.

En novembre 2023, le Conseil des ministres a approuvé 13 projets d’arrêtés, qui portent spécifiquement sur la rationalisation de la gouvernance du secteur public et des marchés publics et des projets.

Le chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, a souligné la nécessité de revoir ces textes juridiques en vue d’un saut qualitatif dans l’achèvement des grands projets, notamment ceux liés aux infrastructures, en raison de leur impact positif sur l’économie tunisienne, selon un communiqué de la Primature.

Le Comité supérieur pour l’accélération de la réalisation des projets publics se réunit périodiquement pour examiner les projets publics en cours.