Irak: Le pape rencontre le grand ayatollah chiite Ali Sistani

C’est l’une des rencontres religieuses les plus importantes de l’histoire. Le pape François, chef des 1,3 milliard de catholiques du monde, a été reçu samedi 6 mars par le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité religieuse de nombreux musulmans chiites d’Irak et d’ailleurs. Le pape argentin de 84 ans tend la main à l’islam chiite en se rendant chez le dignitaire de 90 ans – qui n’apparaît jamais en public – dans sa modeste maison de la ville sainte de Najaf, à 200 km au sud de Bagdad.

Les deux hommes ont débuté leur entretien à huis-clos, qui doit durer près d’une heure, deux ans après que le pape François a signé avec le grand imam d’Al-Azhar, institution de l’islam sunnite en Egypte, un « document sur la fraternité humaine ». Ni la presse ni d’autres invités n’ont été autorisés à assister à ce dialogue inédit mais l’ajout de cette étape au programme papal est une source de fierté pour de nombreux chiites dans un pays qui va depuis 40 ans de conflits en crises, en passant par une guerre civile meurtrière entre musulmans chiites et sunnites.