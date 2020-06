Tunisie-Irak : Examen de la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères Noureddine Erray a eu, ce lundi, un entretien téléphonique avec son homologue irakien Fouad Hassine, axé notamment sur la coopération bilatérale et les moyens de la développer dans tous les domaines.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Erray a formé le vœu de voir les relations de » fraternité » et de partenariat avec l’Irak se développer davantage au service des deux pays et peuples » frères « .

L’entretien a également porté sur l’impact économique et social de la pandémie de coronavirus sur les deux pays et la nécessité de tirer profit des expériences bilatérales pour enrayer la propagation du virus.

A cette occasion, les deux ministres ont souligné la volonté commune d’échanger les visites et de tenir de prochaines échéances.

L’entretien téléphonique a aussi donné lieu à l’examen de plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun dont des dossiers déjà soumis au Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de l’élection de la Tunisie membre non-permanent pour la période 2020-2021.

Par ailleurs, Noureddine Erray a félicité son homologue irakien, pour l’obtention de la confiance du parlement de son pays qui a validé sa désignation à la tête du ministère des Affaires étrangères.