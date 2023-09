ISIE : Les électeurs peuvent désormais mettre à jour leurs données

Les électeurs inscrits au registre électoral peuvent vérifier leur inscription, le centre de vote et la circonscription électorale dans lesquelles ils sont affectés en tapant le code suivant : 195numéro de la carte d’identité nationale# ou à travers le site internet touenssa.isie.tn, a indiqué l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).

Les électeurs peuvent aussi mettre à jour leur inscription électorale et changer le centre de vote et la circonscription électorale à travers le même site électronique, ajoute l’ISIE dans un communiqué.

