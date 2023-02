Un second tour des élections législatives sur fond d’abstention massive, selon Moussi

La présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi a déclaré, dimanche, que « l’abstention massive observée aujourd’hui au second tour des élections législatives vient confirmer que le rejet des Tunisiens du processus catastrophique du 25 juillet ».

Un total de 262 candidats (pour 131 des 161 sièges) se sont présentés au deuxième tour des législatives, l’une des dernières étapes de l’instauration d’un nouveau Parlement

S’exprimant, lors d’un rassemblement de ses sympathisants, devant le siège des Nations Unies, à Tunis, la présidente du PDL a souligné que les organisations et les délégations officielles ne pourront plus soutenir ces élections au vu des résultats de ce second tour.

D’après elle, les organisations ont signalé aujourd’hui l’omission « volontaire » de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) de dévoiler les résultats du taux de participation.

Abir Moussi a, par ailleurs, remis en doute le résultat relatif au taux de participation (11,3%) annoncé par l’ISIE, estimant que le président de la République, Kais Saied a perdu sa popularité après les résultats de ce scrutin.

» Vu le désintérêt de la population » pour la politique, » ce Parlement n’aura aucune légitimité, le président qui s’est arrogé les pleins pouvoirs grâce à la Constitution de 2022 pourra le dominer à sa guise « , estime Moussi.

Au premier tour, le 17 décembre 2022, seuls 11,22 % des électeurs s’étaient déplacés. Il s’agit de la plus forte abstention depuis la révolution de 2011, qui a marqué l’avènement de la démocratie.

Plusiuers partis de l’opposition avait appelé appelé à boycotter le vote, au nom de son rejet du » coup d’Etat » du prtésidenyt kais Saïed.