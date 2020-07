Israël : La reprise de l’épidémie de coronavirus affaiblit Netanyahu

Popularité en chute libre et manifestations: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait face à des critiques de plus en plus virulentes en raison de la résurgence de l’épidémie de Covid-19, qui a poussé le gouvernement à rétablir vendredi des restrictions.

Pour « éviter un confinement général en raison de la forte augmentation de la morbidité liée au coronavirus », son bureau et le ministère de la Santé ont annoncé que la plupart des commerces non essentiels et lieux publics seraient fermés le week-end jusqu’à nouvel ordre.

Selon un sondage de la chaîne 13 publié cette semaine, 61% des électeurs sont « mécontents » de sa gestion de l’épidémie. Un net revirement car les mesures très strictes prises au début de la crise lui avaient valu un regain de popularité. Selon le centre de recherche Israel Democracy Institute (IDI), le soutien à Netanyahu est passé de 57,5% à 29,5% entre avril et juillet.

Comme d’autres dirigeants, il a dû gérer la nécessité de rouvrir l’économie tout en évitant une seconde vague. Pari perdu: la propagation a repris et les protestations contre les difficultés économiques se multiplient, le taux de chômage ayant bondi de 3,4% en février à 23,5% en mai.

Des milliers de personnes ont manifesté samedi soir à Tel-Aviv. Des accrochages et de nombreuses arrestations ont eu lieu mardi lors d’un rassemblement devant la résidence de Benjamin Netanyahu à Jérusalem.

Ce dernier a fait son mea culpa pour la réouverture trop rapide de l’économie, qui a abouti à une recrudescence des nouveaux cas.

En conséquence, les salles de sport doivent fermer jusqu’à nouvel ordre. Les commerces, salons de beauté et les lieux publics (bibliothèques, piscines, etc.) doivent baisser leur rideau du vendredi, début du congé hebdomadaire de shabbat, au dimanche. Les restaurants doivent se limiter dès mardi aux livraisons ou à la vente à emporter.