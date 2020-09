Israël : La Serbie va déménager son ambassade à Jérusalem

Donald Trump a annoncé, vendredi 4 septembre, que la Serbie allait déménager à Jérusalem son ambassade en Israël, devenant ainsi le premier pays européen à suivre l’exemple américain.

Dans le même temps, le Kosovo, un pays « à majorité musulmane », a, lui, accepté d’instaurer des « relations diplomatiques » avec l’Etat hébreu, a ajouté le président américain. « Bravo ! D’autres pays islamiques et arabes vont suivre », a-t-il dit sur Twitter, saluant « un autre grand jour pour la paix au Moyen-Orient ».

Le sommet du jour à la Maison Blanche était pourtant consacré officiellement à la « normalisation économique » entre le Serbie et le Kosovo, au cœur d’un conflit territorial et politique complexe. Mais l’émissaire de Donald Trump pour ce dossier, Richard Grenell, avait prévenu que des « surprises » étaient à attendre.

Ce fut donc au sujet d’Israël, une priorité pour une frange importante de la droite chrétienne américaine.