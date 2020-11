IVECO et son concessionnaire ITALCAR ouvrent une nouvelle concession à M’saken

IVECO et l’un de ses concessionnaires autorisés en Tunisie, ITALCAR, ont inauguré leurs nouveaux locaux 3S à M’saken, sur la côte est de la Tunisie, réalisés par le sous- concessionnaire BASSEM AUTO SERVICES. En raison des restrictions sanitaires dues à la crise du Covid-19, l’événement s’est déroulé en présence d’un nombre limité d’invités, dans le respect le plus strict des protocoles sanitaires actuellement en vigueur. Une sélection de modèles IVECO était présentée, mettant en avant la gamme de véhicules utilitaires de la marque.

Le nouvel établissement 3S, qui s’étend sur 2 000 m2, assurera la vente de véhicules, l’assistance et la vente de pièces détachées. Il présente un atelier mécanique et un deuxième atelier pour la carrosserie et la peinture, d’une surface de 1 500 m2. Des bureaux et un showroom moderne au premier étage viennent compléter la structure.

M. Kaïs Krima, Directeur d’ITALCAR, a déclaré : « Nous avons fait le choix de travailler avec notre

partenaire local BASSEM AUTO SERVICES et de lui faire confiance étant donné son professionnalisme et les preuves qu’il a déjà faites sur le marché et notamment dans la région dans le secteur de l’automobile. Nous avons plus particulièrement élaboré ensemble un plan d’expansion de l’activité avec l’objectif de nous distinguer de la concurrence en proposant de nouveaux outils et un service après-vente d’excellence. Le nouvel établissement que nous inaugurons aujourd’hui représente le point culminant de ce plan d’expansion. Nos clients vont pouvoir bénéficier du plus haut niveau de services IVECO dans la région du Sahel et surtout à M’saken qui se situe à un carrefour stratégique entre le nord, le sud et l’ouest du pays. »

M. Sami Zahouani, propriétaire et gérant de BASSEM AUTO SERVICES, a ajouté : « Nous avons réalisé un tel investissement aujourd’hui car nous sommes convaincus que la Tunisie est capable de surmonter toutes les difficultés économiques et sanitaires qui nous affligent actuellement.

Ensuite, nous faisons pleinement confiance à l’extraordinaire ingénierie qui se trouve derrière tous les produits IVECO. Nous pensons que les dépenses d’investissement dans les véhicules utilitaires et le transport, qui sont au cœur de l’activité économique productive, ne vont pas s’arrêter. Nous sommes convaincus que notre pays peut s’avérer une plateforme solide pour accueillir de nouvelles technologies, et participer avec succès à la troisième vague dite de l’économie d’innovation, en d’autres termes, une économie reposant sur les connaissances, et misant sur l’esprit humain comme source de bien-être. »

Fabio De Serafini, directeur administratif d’IVECO en Afrique et au Moyen-Orient, déclare : « La forte collaboration avec notre concessionnaire Italcar en Tunisie est une longue histoire d’engagement et de fiabilité pour offrir à nos clients la meilleure solution de transport jamais réalisée se concentrant sur le concept 3S, ce qui signifie qualité et excellent service. L’objectif de cette nouvelle ouverture est d’atteindre le maximum de clients de notre partenaire commercial grâce à un réseau capillaire et à une vision efficace axée sur le client pour répondre à toutes les exigences commerciales. »