Jalila Mezni, à la 98ème position chez Forbes

Dans un récent article sur les « Top CEOS du MENA », paru sur le site du magazine Forbes pour le Moyen-Orient, on retrouve le nom de Jalila Mezni à la 98èe place des plus importants directeurs exécutifs. Le classement de Forbes, tient compte de la taille l’entreprise, l’impact du CEO sur le secteur, le société et l’Etat. Mais aussi la progression de l’entreprise sous la férule du CEO au cours de la dernière année, son expérience, ses réalisations, personnelles et sociales, et aussi les prix qui lui ont été attribués.

A la tête d’un « Bleue Chip », comme l’assure l’analyste boursier Tunisie Valeurs, Mezni est à la tête du groupe Tunisien SAH, d’un chiffre d’affaire de plus de 770 MDT attendu en 2021, et qui fait de bonnes affaires, de Tunisie jusqu’en Côte d’Ivoire