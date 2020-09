Messi rejoint Ronaldo au club des Milliardaires

La star argentine du FC Barcelone Lionel Messi est devenu le deuxième footballeur de l’histoire à franchir la barre du milliard de dollars de revenus cumulés dans sa carrière, rejoignant ainsi son rival de toujours le Portugais Cristiano Ronaldo, selon le

magazine Forbes.

En 2017, le natif de Rosario signait un contrat de 400 millions d’euros sur quatre ans avec le FC Barcelone. Comme il a finalement décidé d’honorer son contrat au Barça, la Pulga va également toucher un « bonus de loyauté » de 70 M € en 2021.

Avec 126 millions de dollars glanés (106,1 millions d’euros) lors de la saison 2019-2020, le sextuple Ballon d’or est le joueur le mieux payé de la planète, comme en 2018-2019, devant son rival portugais et Neymar.

L’international argentin a empoché 77,47 millions d’euros de salaires et 34 millions grâce à ses nombreux sponsors En juin dernier, CR7 (35 ans) devenait le premier footballeur de l’histoire à franchir la barre du milliard de dollars de revenus cumulés

dans sa carrière.

L’Argentin s’offre ainsi la première place des footballeurs les mieux payés de la planète cette année, devançant ainsi Cristiano Ronaldo, Neymar et Kylian Mbappé.

La plus belle progression financière est à mettre à l’actif du Français Kylian Mbappé. Comme sur le terrain, l’attaquant du PSG ne perd pas de temps et gagne trois places par rapport au classement de l’an passé.

Classement du Top 10:

1. Lionel Messi : 126 M de dollars (92 M de salaires + 34 M de ses

sponsors)

2. Cristiano Ronaldo : 117 M de dollars (70 M de salaires + 47 M de ses

sponsors)

3. Neymar : 96 M de dollars (78 M de salaires + 18 M de ses sponsors)

4. Kylian Mbappé : 42 M de dollars (28 M de salaires + 14 M de ses

sponsors)

5. Mohamed Salah : 37 M de dollars (24 M de salaires + 13 M de ses

sponsors)

6. Paul Pogba : 34 M de dollars (28 M de salaires + 6 M de ses sponsors)

7. Antoine Griezmann : 33 M de dollars (28 M de salaires + 5 M de ses

sponsors)

8. Gareth Bale : 29 M de dollars (23 M de salaires + 6 M de ses sponsors)

9. Robert Lewandowski : 28 M de dollars (24 M de salaires + 4 M de ses

sponsors)

10. David De Gea : 27 M de dollars (24 M de salaires + 3 M de

sponsors).