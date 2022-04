Jarandi souhaite voir les Etats Unis soutenir « la voie empruntée par la Tunisie »

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a fait part, mardi, de son souhait de voir » les Etats Unis d’Amérique soutenir la Tunisie dans la voie qu’elle a empruntée pour instaurer une véritable démocratie, lutter contre la corruption et accélérer le rythme des réformes économiques et sociales », d’après un communiqué publié mardi par le département des Affaires étrangères.

Recevant l’ambassadeur américain en Tunisie, Donald Bloom, à l’occasion de la fin de ses fonctions, le ministre à fait état, notamment de l’engagement de la Tunisie, à aller de l’avant dans la consolidation de la démocratie participative et à respecter les échéances électorales conformément à la feuille de route annoncée par le président de la République, »

Jerandi a motivé, à cette occasion, le soutien continu que les États-Unis d’Amérique a apporté à la Tunisie, que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, en particulier l’aide présentée au pays pour surmonter les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Les deux parties ont évoqué, par ailleurs, les possibilités de renforcer et d’élargir la coopération bilatérale entre les deux pays, afin qu’elle englobe de nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée, dans le cadre d’une nouvelle approche qui prend en compte les spécificités de la conjoncture internationale.

A l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie, l’ambassadeur américain, a été reçu mardi, par le président de la République Kais Saied ainsi que par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.