Jemli résistera-t-il, d’abord à Ghannouchi, ensuite à l’ARP ?

L’équipe gouvernementale présentée jeudi par Habib Jemli, chef du gouvernement désigné, se compose de 28 ministres et de 14 secrétaires d’Etat dont 10 femmes (quatre ministres et six secrétaires d’Etat). La liste comporte, également, d’anciens ministres à l’instar de Fadhel Abdelkefi et Tarek Dhieb et le maintien de l’actuel ministre du Tourisme René Trabelsi. Elle contient, aussi, un ancien joueur de football, une journaliste, un comédien et cinq juges.

Jemli a réaffirmé, au cours d’une conférence de presse jeudi, que la composition proposée compte des personnalités qui répondent aux critères fixés, à savoir l’intégrité, l’indépendance vis-à-vis des partis politiques et la capacité de gestion, appelant à la nécessité d’éviter les “appréhensions injustifiées”. Des appréhensions et des critiques qui n’ont pas tardé à se manifester jusqu’à faire grosse polémique. Des appréhensions, justement, quant au caractère indépendant du gouvernement et même quant à ses compétences.



Comme pour confirmer sa propre indépendance vis-à-vis de son sponsor officiel Ennahdha, Jemli avait auparavant dit ignorer les réserves formulées par le mouvement Ennahdha sur certains noms figurant dans l’équipe gouvernementale, soulignant, une fois de plus, avoir formé son équipe sur la base de la compétence.

Dans une déclaration publiée, la veille de celle de Jemli, Ennahdha a exprimé son rejet de certains noms faisant partie de l’équipe gouvernementale proposée par Habib Jemli, suite à la fuite de la liste de ses membres sur la Toile et qui s’est avérée conforme à la composition annoncée jeudi. Un refus vite balayé par le chef de gouvernement missionné, avant que Rached Ghannouchi ne revienne samedi à la charge, pour évoquer de possibles changements avec le vote de confiance. On pourrait ainsi voir un ou plusieurs nominés partir pour être remplacés, ou simplement replacés

Les critiques ont même atteint Habib Jemli à qui on rappelle ses deux mandats de SE dans les gouvernements Nahdhaouis de Jbali et de Larayedh. Beaucoup de ministre proposés ont aussi été critiqués sous l’accusation d’avoir été proches d’Ennahdha. Des critiques relayées même par des médias étrangers, même pour les portefeuilles.

Et même le bureau de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme s’y est mis. Dans un communiqué publié samedi dernier, il condamnait la nomination du magistrat Imed Derouiche au ministère de la Défense nationale, et rappelait à Habib Jemli la nécessité de prendre en considération le respect des Droits de l’Homme dans ses nominations, voyant dans cette nomination le contraire de ce à quoi s’est engagé le chef du gouvernement.

Quid du vote de confiance

Les procédures de vote de confiance sont régies par les articles 142, 143 et 144 du Règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), comme le rapporte l’agence de presse officielle tunisienne Tap. Le Président de l’Assemblée a déjà convoqué une réunion du Bureau de l’Assemblée, et la séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement, a déjà été fixé pour le vendredi 10 janvier 2020.



Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée. Pour l’instant, on ne sait rien du programme du gouvernement Jemli.

Vendredi prochain, le président de l’Assemblée fera une brève présentation sur le sujet de la plénière du vote. La parole sera ensuite donnée au chef du gouvernement missionné, qui fera un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée. La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance. Et il n’est pas exclu de voir cette plénière se transformer en une violente cabale, notamment contre les ministres-juges, d’autant que, pour la 1ère fois, le gouvernement enregistrera l’absence du métier d’avocat à La Kasbah, les avocats fortement présents à l’ARP (70) et dont certains ont déjà fustigé cette absence.



Notons, et c’est important, que le vote de confiance est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance à un membre du gouvernement, un dossier contenant un bref exposé concernant la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre du gouvernement proposé est distribué aux membres de l’Assemblée.

Si un remaniement relatif au gouvernement qui a obtenu la confiance de l’Assemblée est décidé, soit en incluant un nouveau ou plusieurs membres soit en assignant une mission à un membre qui est différente de celle pour laquelle il avait obtenu la confiance, il est nécessaire de soumettre le sujet à l’Assemblée pour demander l’obtention de la confiance. Le président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance.



La parole est donnée au chef du gouvernement qui présente brièvement la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre ou des membres proposés pour rejoindre le gouvernement. Les procédures prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont suivies. Le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

L’avenir de Jemli en question, sur fond de polémique sur les noms et déclaration anti-vote

Le 10 janvier 2020, le gouvernement proposé par Jemli passera devant l’ARP pour le vote de confiance, dans une conjoncture loin d’être unanime, aussi bien sur le vote que sur le non-vote.

Le député du bloc Al Karama, Abdellatif Alou,i a annoncé, vendredi au micro d’une radio privée, que la coalition Al Karama ne votera pas, en principe, sa confiance à cette équipe. Avant Al Karama, le bloc de la Coalition Démocratique qui compte 41 membres, s’était déjà prononcé contre le vote au gouvernement Jemli.

Il y a aussi 3 jours, Walid Jalled avait assuré que Tahya Tounes ne votera pas Jemli. Qalb Tounes fait durer le suspense. Iyadh Elloumi a renvoyé, la semaine dernière, la décision au conseil national qui devait se dérouler ce dimanche 5 janvier 2020. Entretemps, Hatem Mliki a annoncé que le parti va accorder, en principe, sa confiance au gouvernement de Jemli.

Par ailleurs, il est presqu’impossible que les 16 députés du parti Destourien d’Abir Moussi votent pour le gouvernement de Jemli. Chez le Bloc de la Réforme, Hassouna Nasfi avait délégué la décision à une réunion du Bloc, dont on ne sait toujours rien. Il reste, selon des informations pêchées à l’intérieur du bloc, divisé sur le vote. Et il n’est pas exclu d’en voir une partie voter pour Jemli. Enfin, le Bloc Al Moustakbil avait déjà indiqué à la Tap que son Groupe ne votera pas Jemli. Rien n’est donc encore joué.

Reste à signaler que si les 52 députés d’Ennahdha voteront en bloc, sous l’œil scrutateur de Ghannouchi au perchoir, les positions du reste des partis présents à l’ARP pourraient changer en dernière minute, ou pourraient même surprendre au moment même du vote.

Entretemps, ce seront notamment le FMI, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, et le reste des bailleurs de fonds de la Tunisie, qui auront les yeux rivés, vendredi prochain, sur le résultat du vote de confiance, pour décider du sort des finances de la Tunisie !

Tap & Kabou