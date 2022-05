Jendouba: extinction du feu déclaré dans une décharge sauvage à Ghardimou

Le feu qui s’était déclaré dans une décharge anarchique à proximité de la municipalité de la délégation de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) a été maitrisé, dans la nuit du samedi à dimanche, grâce aux pompiers et aux agents de la municipalité et des forêts ainsi qu’aux habitants de la ville.

C’est ce qu’a notamment déclaré à l’agence TAP, le maire de la ville de Ghardimaou, Gaddour Chaabi.

Notons que ce dépôt d’ordures et de déchets qui se trouve sur la route Fej Hassine à Ghardimaou, constitue une véritable menace pour les habitants de la région et les forêts avoisinantes. Les déchets y sont habituellement brûlés illégalement et en l’absence des normes de prévention requise.

Réunis le 6 mai dernier au siège du gouvernorat de Jendouba, les membres de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours avaient mis l’accent sur la nécessité de s’engager dans la prévention des nuisances de cette décharge pour l’environnement et pour la santé des habitants.