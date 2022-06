Jendouba-OTD: Les dettes des trois Agro-combinats s’élèvent à 51 MD

Les trois agro-combinats relevant de l’Office des Terres Domaniales (OTD) dans le gouvernorat de Jendouba, cumulent des dettes d’une valeur de 51 millions de dinars, lit-on dans un rapport publié récemment par la direction générale de l’OTD.

Parmi les dettes des ces trois agro-combinats (Badrouna, Kedia et Chemtou), 11 millions de dinars envers les fournisseurs privés (labour, récolte, désherbage, transport,..), 27 millions de dinars au titre de découvert bancaire et 13 millions de dinars d’arriérés de salaires.

Selon le même document, les trois agro-combinats, qui s’étendent sur une superficie totale de 5300 hectares, souffrent d’une faiblesse au niveau de la mise en œuvre des investissements programmés, précisant que les réalisations ne dépassant pas les 34% du volume des investissements prévus et ceci s’est traduit par l’abandon d’un certain nombre de cultures telles que les légumineuses et les arbres fruitiers (Amandiers, orangers,..).

Le déséquilibre financier lié aux trois groupements agricoles en question a été estimé à 21,5 millions de dinars lors des cinq derniers budgets audités (2017-2018-2019-2020-2021), ajoute le rapport, qualifiant ce déficit « d’échec cuisant en matière de gestion des ressources, notamment en ce qui concerne la productivité et le rendement des céréales/ha ».