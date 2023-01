Jendouba: Plus de 290 infractions économiques relevées

Les services de contrôle économique à Jendouba ont relevé durant le mois de décembre 2022 plus de 290 infractions économiques, selon un rapport publié par la direction régionale du commerce.

Selon le rapport, les infractions concernent essentiellement la spéculation, l’absence de facture, le non affichage des prix ou encore la hausse illicite des prix et l’utilisation d’appareils de mesure non-autorisés.

Lors des visites d’inspection, les services de contrôle ont saisi plus de 500 kilos d’oignon, plus de 700 litres de l’huile subventionné, plus de 700 kilos de sucre et 50 quintaux de farine subventionnée en plus d’une quantité de lait, volaille et œufs.