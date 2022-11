Jendouba : Saisie de plus de 20 mille bouteilles d’eau minérale

Les services de contrôle économique de Jendouba ont saisi plus de 20 mille bouteilles d’eau minérale dans un dépôt anarchique situé dans la délégation de Bou Salem, a indiqué mercredi à l’agence TAP le directeur régional du commerce Nawfel Aloui.

Il s’agit de 10 mille bouteille d’eau minérale de 1,5 litre et 12 mille bouteilles de 0,5 litre, a précisé le responsable en signalant qu’ un procès-verbal a été rédigé pour détention de produits dans le but de la vente et la spéculation sans remplir les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le procureur a par ailleurs ordonné la détention provisoire du propriétaire du dépôt, selon la même source.