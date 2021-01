Jendouba: Sit-in pour revendiquer le développement

Un sit-in a été observé, jeudi, devant le siège du gouvernorat de Jendouba par plusieurs représentants de la société civile pour appeler à la mise en oeuvre des décisions ministérielles prises en 2015 et 2019 pour l’impulsion du développement dans la région.

Ce mouvement de protestation a été organisé par l’Union Régionale du Travail, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Union des agriculteurs, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, l’Union des Femmes et l’Union des sans-emploi à Jendouba.

Les protestataires ont scandé des slogans dénonçant la politique d’atermoiement adoptée par les autorités concernées pour l’application des décisions annoncées par les gouvernements précédents (Février 2015 et Mai 2019) en vue d’impulser l’économie et l’investissement dans la région.

