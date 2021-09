Jerandi à New York : La Tunisie a entamé la mise en place d’une démocratie saine et réelle

-Le ministre des Affaires étrangères Otman Jerandi a déclaré lundi soir lors à la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, que la Tunisie a entamé la mise en place d’une démocratie saine et réelle, à travers une série de décisions et mesures exceptionnelles.

Le pays, a-t-il ajouté s’est engagé sur la voie de la rectification du processus démocratique conformément aux seules aspirations du peuple tunisien à un régime qui garantit sa souveraineté et qui défend ses droits et libertés.

La démocratie est un choix irréversible, a-t-il soutenu, soulignant que les droits et libertés publiques et individuelles sont garantis et protégés. Jerandi a encore relevé que l’instauration d’un Etat stable ouvert à tous les Tunisiens est la condition principale à la paix sociale et au développement durable.

Abordant la situation en Libye, Jerandi a affirmé que la Tunisie poursuivra ses efforts et son rôle dans son environnement immédiat et au niveau régional pour fournir le soutien nécessaire au parachèvement du processus politique dans ce pays.

Sur un autre plan, le ministre a appelé l’organisation onusienne à mettre fin à la souffrance du peuple palestinien, jugeant inconcevable le statu quo dans les territoires occupés.

Concernant les défis auxquels l’organisation onusienne fait face, Othman Jerandi a mis en avant le besoin d’asseoir de nouvelles politiques basées sur la solidarité et la justice et qui soient, a-t-il recommandé, plus capables de construire et de résister aux crises.

Le ministre des Affaires étrangères a participé du 21 au 27 septembre en cours du Débat général de haut niveau de la 76e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le thème « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies ».