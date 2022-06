Jerandi attendu ce jeudi au Japon

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, est attendu, ce jeudi, au Japon pour une visite de travail de deux jours (les 02 et 03 juin 2022).

La visite constitue une occasion de passer en revue les relations bilatérales tuniso-japonaises et les moyens de les développer, notamment les secteurs de la recherche scientifique et technologique et des énergies renouvelables, indique un communiqué.

Ce déplacement sera également l’occasion de renforcer les relations commerciales et d’investissement entre les deux pays et par la même, encourager les hommes d’affaires des deux pays à explorer de nouvelles opportunités de coopération.

En prévision de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD8), prévue les 27 et 28 août 2022, en Tunisie, les deux parties feront le point sur les derniers préparatifs pour offrir les meilleures conditions de réussite à cet important événement.

A cette occasion, le ministre va remettre une invitation du président Kais Saied au Premier ministre japonais pour effectuer une visite en Tunisie à l’occasion du Sommet.

D’après la même source, cette visite sera également l’occasion d’échanger les points de vue sur des questions internationales et régionales, afin d’enrichir la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays aux niveaux bilatéral et multilatéral.