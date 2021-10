Jerandi discute avec le ministre d’Etat allemand aux Affaires étrangères, des développements politiques en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a discuté, mardi, avec le ministre d’État allemand aux Affaires étrangères, Niels Annen, des perspectives de coopération et de partenariat entre les deux pays ainsi que de l’évolution de la situation en Tunisie et dans la région.

- Publicité-

Le ministre d’Etat allemand aux Affaires étrangères effectue une visite officielle en Tunisie, les 19 et 20 octobre courant.

Cité dans un communiqué, Jerandi s’est félicité, au cours de la réunion, des liens d’amitié, de coopération et de partenariat stratégique établis entre la Tunisie et l’Allemagne, ajoutant que les concertations politiques « intensives » et de « haut niveau » menées entre les responsables des deux pays, reflètent la volonté commune d’instaurer un dialogue « constructif » dans le cadre du respect mutuel.

Le ministre des Affaires étrangères a salué le grand soutien apporté par l’Allemagne au processus de développement de la Tunisie, que ce soit dans le cadre de la coopération bilatérale ou à travers l’Union européenne. « La République fédérale d’Allemagne s’est tenue aux côtés à la Tunisie lors de la crise sanitaire, provoquée par la pandémie de COVID-19 », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Jerandi a formé l’espoir de voir l’Allemagne continuer de soutenir la Tunisie aux niveaux bilatéral et multilatéral, en cette étape délicate, disant espérer une poursuite de dialogue entre les deux parties pour discuter des moyens de diversifier davantage la coopération.

Pour sa part, Niels Annen a dit espérer un avancement de la Tunisie sur la voie de la consolidation de la démocratie et de l’État de droit et des institutions, de manière à répondre aux aspirations du peuple tunisien en matière de développement et de justice sociale. «

Niels s’est félicité du niveau « excellent » atteint par les relations bilatérales dans divers domaines, réaffirmant, « la volonté constante de son pays de renforcer davantage ces relations de partenariat ».

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont échangé les points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont l’avenir politique en Libye.

Au cours de sa visite en Tunisie, le ministre d’Etat allemand devrait rencontrer des membres du gouvernement ainsi que des représentants de la société civile et de partis politiques, apprend-on dans un communiqué de presse de l’ambassade de l’Allemagne à Tunis.

La visite du responsable allemand en Tunisie s’inscrit dans le cadre d’une tournée incluant l’Algérie et la Libye, indique la même source.