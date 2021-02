Jerandi félicite les vice-présidents du Conseil présidentiel libyen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a exprimé, lundi, lors de deux entretiens téléphoniques avec les deux vice-présidents du Conseil présidentiel libyen, Moussa al-Kouni et Abdallah al-Lafi, ses félicitations les plus chaleureuses aux Libyens après l’élection d’un nouvel exécutif.

Selon un communiqué du département, Jerandi a fait part de l’importance de cet évènement historique qui va dans le sens de la mise en place d’une solution pacifique consensuelle et la réalisation d’un règlement durable afin de préserver l’unité et la souveraineté de la Libye et répondre aux attentes de sécurité, de stabilité et de développement du peuple libyen.

« La Tunisie restera aux côtés de la Libye dans le processus de rétablissement de sa sécurité, d’établissement de ses institutions et de restauration de son rôle important en région méditerranéenne et au sein du continent africain », a-t-il affirmé, rappelant la solidité des relations de fraternité unissant les deux peuples.

Pour leur part, Moussa al-Kouni et Abdallah Ellafi ont fait part de la reconnaissance de leur pays à la Tunisie pour son rôle capital dans la réalisation de la réconciliation libyenne, saluant les positions du président de la République et ses efforts déployés pour parvenir à une solution pacifique en Libye.

Ils ont mis en avant toutes les conditions qui ont été réunies pour faire réussir les travaux du Forum de dialogue politique inter-libyen qui s’est tenu en novembre dernier en Tunisie. Une étape décisive, selon eux, pour parvenir à des consensus réels entre les différentes parties libyennes.

Rappelons que le Forum de dialogue politique libyen avait élu, vendredi 5 février, à Genève, en Suisse, la liste conduite par Mohamed Younes Menfi à la présidence du Conseil de la présidence, dotant ainsi la Libye d’une nouvel exécutif provisoire unifié, chargée de superviser la transition jusqu’aux élections générales du 24 décembre prochain.

La liste gagnante a obtenu 39 voix sur 73. Elle est composée de : Mohammad Younes Menfi, Président de la Présidence du Conseil de présidence ; Moussa Al-Kouni et Abdallah Hussein al-Lafi, membres du Conseil de la présidence ; et Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, Premier Ministre désigné.