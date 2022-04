Jerandi reçoit des eurodéputés

Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a reçu, lundi, au siège du département, une délégation du Parlement européen représentant la commission des relations extérieures, la commission des relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb Arabe, et ce, à l’occasion de la visite de la délégation en Tunisie (11 -13 avril).

- Publicité-

Selon un communiqué du ministère publié, ce soir, la visite des eurodéputés s’inscrit dans le cadre de la tradition « du dialogue et de la concertation entre la Tunisie et l’Union européenne et de l’importance du rôle du Parlement européen dans le renforcement de la coordination dans tous les domaines ».

A cette occasion, Jerandi a informé la délégation parlementaire européenne de « l’évolution de la situation en Tunisie à la lumière des prochaines échéances politiques et des réformes entamées par la Tunisie dans le cadre du processus de rectification lancé depuis le 25 juillet », selon le texte du communiqué.