Jerandi reçoit la conseillère spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi a reçu, mercredi, la conseillère spéciale du Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams.

L’entretien a porté sur la situation en Libye et l’évolution du processus politique dans le pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

L’accent a été mis sur l’importance d’appuyer la paix et la stabilité en Libye afin de lui permettre de retrouver sa place et son rôle dans la région, ajoute-t-on de même source.

La rencontre a, dans ce sens, permis de passer en revue les efforts déployés par la mission onusienne en vue de poursuivre le processus politique en coordination et en concertation avec les différentes parties libyennes.

Jerandi a réaffirmé, à cette occasion, le soutien constant de la Tunisie à la Libye, soulignant que « la paix et la stabilité de ce pays frère ainsi que son unité territoriale sont une question fondamentale pour la Tunisie ».

Il a insisté sur l’appui du président de la République Kaïs Saïed aux actions permettant de surmonter la situation actuelle à travers un dialogue inter-libyen qui place l’intérêt du pays au-dessus de toute considération.

« La Tunisie croît en la capacité des Libyens à parvenir aux consensus nécessaires pour garantir les meilleures conditions de réussite aux prochaines échéances politiques », a-t-il indiqué.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, souligné le rôle important des pays voisins, de l’Union africaine et de l’ONU dans l’accompagnement de la Libye sur son processus politique, pour parvenir à une solution durable dans ce pays frère.

Williams s’est pour sa part félicitée du rôle majeur de la Tunisie dans le rapprochement des vues entre les différentes parties libyennes, saluant le soutien du président Saïed à la mission des Nations unies en Libye.