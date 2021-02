Jerandi s’entretien avec l’envoyé de l’ONU pour la Libye

Le dossier libyen et les efforts visant à impulser le processus politique dans ce pays, ont été au centre d’un entretien réunissant, lundi, le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi avec l’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye Jan Kubis.

Jerandi a affirmé, à l’occasion, l’engagement constant de la Tunisie, à soutenir les efforts onusiens pour parvenir à une solution globale de la crise libyenne.

Cité dans communiqué, le ministre a souligné la disposition de la Tunisie à fournir tout le soutien nécessaire à la mission onusienne dans ce pays pour la réalisation des aspirations des Libyens à la stabilité politique et au progrès économique et social.

Le ministre des AE a réaffirmé la solidité des liens de fraternité entre les deux pays, insistant sur l’importance que la Tunisie attache à la réussite du processus politique en Libye et ses répercussions positives sur la Tunisie, et la région en général.

De son côté, le responsable onusien a salué le rôle de la Tunisie dans ce dossier et son soutien continu à la mission de l’ONU en Libye.

Il amis en avant le rôle actif de la diplomatie tunisienne au sein de l’organisation onusienne, à travers notamment, sa présidence du Conseil de sécurité pour un règlement politique en Libye. Jan Kubis a rappelé, dans ce sens, l’organisation à Tunis, en novembre 2020, du Forum u dialogue interlibyen.