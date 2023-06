Un Tunisien sur trois bascule dans la pauvreté multidimensionnelle, selon l’ONU

La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO) a publié à la fin du mois de mai 2023, le deuxième rapport arabe sur la pauvreté multidimensionnelle, liée à quatre facteurs: la santé, la nutrition, l’éducation, le logement, ainsi que l’accès aux services.

Il s’agit d’une analyse approfondie de l’ampleur de la pauvreté multidimensionnelle dans les pays arabes, axée sur ses caractéristiques et son évolution au fil du temps, en plus de révéler les tendances qui ont prévalu au cours de la dernière décennie à cet égard et les répercussions des multiples crises qui ont affecté les niveaux de pauvreté.

Le rapport est, à cet effet, basé sur une version révisée du Cadre de l’indice arabe de pauvreté multidimensionnelle appliqué dans six pays à revenu intermédiaire, à savoir l’Algérie, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie, et dans l’État de Palestine pour surveiller les niveaux modérés de pauvreté des ménages.

La pauvreté multidimensionnelle au point mort

Le rapport indique que les efforts de la Tunisie pour réduire la pauvreté multidimensionnelle sont au point mort au cours de la dernière décennie, malgré les améliorations de la nutrition des enfants compensées par la détérioration de l’accès à l’approvisionnement en eau.

Selon les conclusions de la CESAO, malgré la réduction de l’extrême pauvreté dans la plupart des pays arabes, la vulnérabilité à la pauvreté multidimensionnelle reste importante, dépassant 20 % dans tous les pays, mais approchant les 30 % en Tunisie et en Algérie. Les données du rapport de l’ONU n’ont également souligné que le pourcentage de la population exposée à la pauvreté en Tunisie s’est stabilisé entre 2011 et 2018 à 33%, et que le taux de pauvreté multidimensionnelle est passé de 21,82% en 2011 à 14,91% en 2018.

Le rapport a attiré l’attention sur le fait que le pourcentage d’enfants pauvres souffrant de difficultés nutritionnelles en Tunisie en 2018 était d’environ 22,5% pour le groupe d’âge de 0 à 4 ans, et que le pourcentage d’enfants rencontrant des difficultés d’accès à l’éducation est d’environ 15,1% pour le groupe d’âge entre 5 et 17 ans.

En outre, l’accès à l’éducation est généralement inversement lié à la pauvreté multidimensionnelle, car plus le niveau d’éducation est élevé, moins est probable que la pauvreté multidimensionnelle soit.

Par ailleurs, un grand nombre de personnes vivant dans les pays arabes à revenu intermédiaire risquent toujours de basculer dans la pauvreté, ce qui nécessite davantage d’efforts pour les sortir de ce fléau. Il a également été noté que la pandémie du COVID-19 est certainement responsable d’avoir entraîné des taux élevés de pauvreté, mais les enquêtes utilisées dans le rapport ne tiennent pas compte de cet impact car elles ont été réalisées entre 2017 et 2019.

La croissance reprendra de la vigueur dès cette année

D’autre part, l’incidence de la pauvreté varie selon les régions et les groupes socioéconomiques, les zones rurales restant moins défavorisées, car elles souffrent de niveaux de privation plus élevés. Par exemple, la population rurale en Tunisie est plus de trois fois exposée à la pauvreté multidimensionnelle que les populations urbaines, selon le rapport.

L’abandon scolaire dans les zones rurales et urbaines est le principal facteur de la pauvreté, bien que les dimensions du logement et de l’accès à la pauvreté tendent à être plus élevées dans les zones rurales.

Le rapport a conclu que les pays arabes à revenu intermédiaire dépendaient largement des exportations, des envois de fonds, et du tourisme pendant la pandémie de COVID-19 et d’autres crises qui se chevauchaient, le PIB en 2020 ayant chuté de 8,6 % en Tunisie, et ce, en raison de l’instabilité économique et politique qui prévaut dans le pays. Malgré le poids de l’inflation dans le ratio dette/PIB, selon le rapport de la CESAO, la croissance devrait reprendre de la vigueur en Tunisie en 2023 et 2024.