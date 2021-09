Jerandi s’entretient à New York avec le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix

La participation de la Tunisie aux opérations de maintien de la paix, a été au centre de l’entretien qu’a eu le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi avec le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

- Publicité-

L’entretien a eu lieu en marge de la participation de Jerandi au débat général de haut niveau de la 76ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se tient du 20 au 27 septembre à New York.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères publié dimanche, Jerandi a rappelé le participation de la Tunisie depuis les années 60 aux opérations de maintien de la paix, affirmant la disposition du pays à garantir la participation d’un plus grand nombre de cadres militaires, sécuritaires et civils aux opérations onusiennes de maintien de la paix et de rétablissement de la stabilité.

Il a souligné la détermination de la Tunisie à garantir un haut niveau de formation opérationnelle et juridique pour les cadres tunisiens, rappelant qu’un contingent de forces militaires vient d’achever une formation et est prêt à répondre à toute demande provenant de l’ONU.

Jerandi a évoqué la participation d’une unité de l’aviation tunisienne à une mission onusienne au Mali et d’une unité de l’aviation composée d’hélicoptères d’attaque et d’une brigade de forces spéciales, qui vont soutenir les interventions onusiennes de paix en République centrafricaine.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix a salué l’excellent niveau des forces militaires et sécuritaires et des unités civiles en Tunisie ainsi que leur engagement professionnel, leurs compétences et qualifications; outre leurs connaissances linguistiques qui facilitent l’action des missions onusiennes en particulier en Afrique.

Il s’est félicité également du rôle dévolu à l’unité d’aviation tunisienne au Mali, affirmant que la participation de l’unité d’aviation tunisienne composée d’hélicoptères d’attaque aux interventions en République centrafricaine va permettre de maitriser la situation et de circonscrire les activités des groupes armés.

Par ailleurs, Jean-Pierre Lacroix a évoqué les défis auxquels font face les opérations de maintien de la paix face à la recrudescence de la violence, des activités des groupes terroristes et du crime organisé dans les zones de conflit ainsi que des difficultés liées aux effets de la Covid-19 et la hausse des migrations.

Le ministre des Affaires étrangères a affirmé à son interlocuteur la disposition de la Tunisie à présenter des programmes de formation à l’intention des Casques bleus, en particulier en matière de protection des civils, des droits de l’homme et de droit international.