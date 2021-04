Jeu Mahba by Ooredoo: 50000 DT Cash à gagner!

Cette année Ooredoo fête le mois de Ramadan autrement et offre à ses abonnés la chance de gagner tous les jours du Cash !

Une cagnotte de 50 000DT est en jeu du 14ème au 26ème jour du mois saint !

2 000DT chaque jour et beaucoup d’autres CASH jusqu’à la fin de la promo

Pour tenter de remporter l’un de ces lots, c’est simple, il suffit de recharger 3DT ou plus durant toute la période du jeu !

Plus vous rechargez, plus vous augmentez vos chances de faire partie de l’un des heureux gagnants !

Les participants auront 100 fois plus de chances de gagner pour chaque recharge faite à partir de leur carte bancaire sur My Ooredoo.

En plus des recharges de 3dt et plus, les abonnés peuvent jouer gratuitement et remplir le bulletin de participation disponible dans toutes les boutiques Ooredoo.

L’annonce des gagnants sera diffusée sur nos réseaux sociaux page Fb et Instagram ! Restez connecté