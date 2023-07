Jeux sportifs arabes 2023 (Volley-ball/dames) : Tunisie-Emirats arabes unis, Algérie-Jordanie affiches des demi-finales

Les affiches des demi-finales du tournoi

féminin de volley-ball des Jeux sportifs arabes Algérie-2023, prévues

mercredi à la salle Harcha Hacène (Alger), mettront aux prises la Tunisie aux Emirats arabes unis et l’Algérie à la Jordanie.

La Tunisie qui prend part à ce tournoi avec une sélection juniors part avec les faveurs des pronostics face aux Emirats arabes unis, qui ont terminé à la troisième place avec un bilan de deux victoires respectivement face au Qatar (3-0) et la Jordanie (3-2).

De leur côté, invaincues durant le premier tour bouclé lundi, sans avoir perdu le moindre set, les volleyeuses algériennes sont largement favorites face aux Jordaniennes, qui ont décroché leur qualification au dernier carré à la faveur d’une seule victoire contre le Qatar (3-0).

Le premier tour du tournoi féminin de volley-ball des JSA-2023 s’est joué sous la formule d’un mini-championnat, dont les quatre premiers sont qualifié aux demi-finales prévues le mercredi 12 juillet. Le match de classement et la finale se joueront le vendredi 14 juillet.

TOUR PRINCIPAL :

Mercredi 12 juillet / Demi-finales :

Algérie – Jordanie (10h00)

Tunisie – Emirats arabes unis (13h00)

Vendredi 14 juillet :

Match de classement (3e-4e places) (10h00)

Finale (13h00).

- Publicité-