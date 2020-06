Jugé inapte à gouverner par Bolton, Trump se lâche contre son ancien conseiller

Donald Trump a qualifié jeudi de « menteur » et de « crétin » son ancien conseiller à la Sécurité nationale John Bolton, au lendemain de la parution dans la presse américaine des extraits de son livre à paraître, dans lequel le président des Etats-Unis est notamment accusé d’avoir demandé l’aide de son homologue chinois Xi Jinping pour être réélu en novembre prochain.

Dans une interview publiée dans l’édition de jeudi du Wall Street Journal, Donald Trump traite son ancien conseiller de « menteur », précisant dans un entretien distinct accordé à Fox News que John Bolton a enfreint la loi en évoquant dans son livre des éléments classifiés.

Il l’a par ailleurs qualifié de « crétin » sur Twitter, le décrivant comme « un imbécile mécontent et ennuyeux qui ne pensait qu’à faire la guerre ».

Les accusations de John Bolton, qui a estimé sur ABC News que Donald Trump n’était « pas apte » à gouverner et ne possédait pas les compétences requises pour le poste de président des Etats-Unis, ont donné du grain à moudre aux opposants du locataire de la Maison blanche, en lice pour sa réélection lors du scrutin du 3 novembre prochain.

« Si ces comptes-rendus sont vrais, ce n’est pas seulement moralement répugnant, c’est une violation du devoir sacré de Donald Trump à l’égard du peuple américain », a jugé son probable futur adverse démocrate Joe Biden dans un communiqué.

Interrogé sur ce point, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi lors d’un point de presse que Pékin n’avait aucune intention d’interférer avec les élections ou les affaires intérieures des Etats-Unis.

L’administration de Donald Trump a lancé une procédure judiciaire pour tenter d’empêcher la parution du livre de Bolton, évoquant les risques pour la sécurité nationale, et tente d’obtenir une audience vendredi.

L’éditeur Simon & Schuster a rejeté ces accusationS et précisé que « des centaines de milliers de copies » de l’ouvrage avaient déjà été distribuées.