Kairouan : Décès de 6 personnes par intoxication au méthanol

Six personnes originaires de Hajeb El Ayoun (gouvernorat de Kairouan) sont décès. Ces derniers ont bu une eau de Cologne contenant une grande quantité de méthanol toxique.



Cinq hommes sont décédés, hier lundi 25 mai 2020, (3 à l’hôpital Ibn Jazar à Kairouan, 1 à l’hôpital de Hajeb El Ayoun et 1 dans sa maison). Un sixième, est décédé, mardi 26 mai, à l’hôpital Farhat Hached à Sousse.

Selon le directeur régional de la santé à Kairouan, Hamdi Hadhri, au moins 32 personnes ont été intoxiquées, à Hajeb El Ayoun, après avoir bu une eau de Cologne.

Six sont décédées et 26 hospitalisées à Sousse (6), Nabeul (1), Tunis (2), Mahdia (1), Kasserine (3), Sidi Bouzid (1) et le reste à l’hôpital Ibn Jazar à Kairouan. Leur état de santé est plus ou moins grave.

Un homme et une femme ont été arrêtés, lundi, à Hajeb El Ayoun. Ils sont suspectés d’avoir vendu, aux victimes, de l’eau de Cologne contenant une quantité anormale de méthanol. Les unités de police ont saisi 87 litres d’eau de Cologne en leur possession, selon le gouverneur de Kairouan, Mohamed Bourguiba.