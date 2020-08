Kairouan: Un professeur testé positif au coronavirus, 18 élèves isolés !

Hamdi Hadhri, directeur régional de la santé au gouvernorat de Kairouan a assuré, ce lundi 3 août 2020 qu’un conservatoire de musique privé a été fermé.

18 élèves ont été mis au confinement obligatoire et ils ont été soumis aux tests. En effet, un des professeurs est positif au covid-19.

Il a noté que le nombre de personnes contaminées au coronavirus a atteint huit issues de deux familles. Parmi les personnes contaminées, deux professeurs et qui ont participé à la surveillance durant les examens de la session de contrôle du baccalauréat. Une liste des élèves qui étaient en contact avec les contaminés sera préparée en coordination avec la direction régionale de l’enseignement. Ils seront par la suite soumis aux tests, rapporte Mosaïque fm.

La direction régionale de la santé a lancé une enquête pour prendre les mesures et isoler les cas suspects. Pour le moment 82 personnes ont été identifiées. Parmi eux, des infirmiers et des médecins. 64 prélèvements ont été effectués et l’enquête continue. En parallèle, les opérations de désinfection et le protocole de santé ont été appliqués.