Kaîs Saied à Monastir pour la commémoration du décès de Bourguiba

Le président de la République Kaïs Saîed, s’est rendu, mardi, au mausolée de Bourguiba à Monastir, où une cérémonie officielle a été organisée, à l’occasion du 21ème anniversaire du décès du leader disparu.

Dans une allocution, le Chef de l’Etat a souligné que le leader Bourguiba n’avait pas seulement l’intention de libérer la nation, mais également, la volonté de libérer la société et les esprits. » Il ne peut y avoir de dignité et de vraie liberté sans liberté d’esprit », a-t-il affirmé.

Et d’ajouter dans le même sillage: « Il ne faut pas oublier notre histoire et ceux qui ont consenti d’énormes sacrifices en vue de libérer la patrie. Il faut continuer sur le même chemin pour hisser haut et fort l’étendard national. »

Dans le même contexte, le président de la République a insisté sur la nécessité de préserver l’indépendance de Tunisie, de faire preuve de responsabilité et de respecter les dispositions de la loi quelles que soient les interprétations.