Kais Saied confère avec Elyes Fakhfakh

Le président de la République, Kais Saied a reçu, mardi, au palais de Carthage, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur la situation générale du pays, en particulier la situation économique et sociale à la lumière des développements sanitaires et des nouvelles mesures prises en adéquation avec les résultats scientifiques enregistrés.

La rencontre a été également l’occasion d’aborder la situation politique, en ce qui concerne notamment l’action du gouvernement et de mettre l’accent sur la nécessité de conjuguer les efforts en vue de répondre aux aspirations du peuple tunisien.