Kais Saied «déterminé à assumer la responsabilité qui est la sienne nonobstant les machinations ourdies»

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, vendredi 15 décembre 2023, le chef du Gouvernement Ahmed Hachani, et les ministres de la Justice et des Finances, Leila Jaffal, et Siham Boughdiri Namsia, pour une rencontre au cours de laquelle il a mis l’accent sur la nécessité de développer les législations, marquant sa détermination à « assumer la responsabilité qui est la sienne nonobstant les machinations et les plans ourdis ».

La réunion a abordé trois sujets principaux liés à l’amendement du décret-loi relatif à conciliation pénale, au projet de révision de l’article 96 du Code pénal, ainsi qu’au projet lié à l’article 411 du Code de commerce.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a estimé que nombreux sont ceux qui prennent prétexte de l’article 96 du Code pénal pour se dérober à leurs responsabilités… affirmant : « Le devoir et l’engagement auquel j’ai souscrit auprès de Dieu, à l’égard de moi-même et du peuple tunisien, dictent que nous livrions une guerre sans merci contre les corrupteurs qui, encore aujourd’hui, continuent de se cacher derrière certaines personnes ». « Je connais très bien les lobbies qui agissent à travers de nombreuses associations et médias…avec un centre de décision unique et nous savons qu’il existe et il ne sera pas à l’abri de toute responsabilité… », a-t-il averti.

Et le président de la République d’ajouter : « Je reçois quotidiennement des dizaines de dossiers liés à la corruption… des plaintes et des pétitions dans les domaines des médicaments, des transports, des biens de l’État, des transactions suspectes et autres… et ces dossiers ne seraient pas parvenus à la Présidence de la République si les responsables aux niveaux central, régional et local avaient pris leurs responsabilités… il y a un manque de sens du devoir et du moment historique dans lequel nous vivons aujourd’hui.. »

Le chef de l’Etat a également estimé que « le fardeau est lourd », affirmant qu’ « il portera tous ces fardeaux, car tel est l’engagement que j’ai pris », comme il l’a dit, ajoutant : « La responsabilité est immense et je la porterai malgré les machinations et les projets qu’ils élaborent… les législations doivent être développées, ayant été taillées à la mesure des lobbies et à leur bénéfice ».

