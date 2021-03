Kais Saied en Libye. Que faudra-t-il en attendre?

Sans qu’elle n’ait l’allure d’une surprise-un dirigeant du parti Echaab en a vendu la mèche-, le président de la République, Kais Saied, se rendra demain mercredi en Libye pour une visite marquée du sceau du sceau du « soutien de la Tunisie au processus démocratique en Libye » après la prestation de serment lundi d’un nouveau Premier ministre intérimaire, Abdelhamid Dbeibah.

Le communiqué de la Présidence tunisienne annonçant cette visite ne précise pas les responsables et les personnalités que Saied devra rencontrer, ni la composition de la délégation qui va l’accompagner. C’est tout juste si l’on apprend à la lecture dudit communiqué qu’il s’agit de « jeter des passerelles de communication et d’ancrer la tradition de concertation et de coordination entre les directions des deux pays ». Surtout, il est spécifié que cette visite « offre l’opportunité d’instaurer de nouvelles visions qui renforcent le processus de l’excellente coopération établie entre la Tunisie et la Libye et de jeter les fondements d’une solidarité globale qui réponde aux aspirations légitimes des deux peuples frères en matière de stabilité et de développement ».

Une narration tout aussi ampoulée que celles que le président de la République aime coucher sur quelque parchemin ou articuler en présence d’interlocuteurs interloqués d’avoir eu à entendre des propos le plus souvent abscons et sans aucun lien apparent ou sous-jacent avec l’objet de l’audience. Il est à espérer que Kais Saied ne cèdera pas à cette tentation et saura s’affranchir de semblable exercice pour énoncer clairement et convenir avec ses vis-à-vis d’actions mutuellement bénéfiques et, bien plus, en ligne avec les attentes des nombreux Tunisiens, ceux du Sud comme d’ailleurs qui voient dans le retour de la paix en Libye une grande fenêtre d’espoir.

Atouts indiscutables

Dans cette démarche, la Tunisie dispose d’atouts indiscutables, ayant abrité bien des conclaves tenus pour réconcilier les Libyens, en plus d’avoir accueilli ses voisins par centaines de milliers au lendemain de leur sanglante révolution, au prix d’immenses sacrifices, faisant toujours office de havre de paix pour ceux des Libyens qui ont quitté leur pays, par crainte de représailles, entre autres.

Non qu’il s’agisse pour la Tunisie de cueillir les lauriers et les dividendes de son soutien, mais d’établir les bases d’une relation à la faveur de laquelle les deux Etats voisins pourront vivre en bonne intelligence à l’enseigne d’un étroite coopération et un partenariat fructueux et leurs peuples seront à même de tirer d’une nouvelle configuration propice aux échanges et à une prospérité réciproque.

L’une des facettes majeures de cette prospérité est sans doute l’opportunité qui devrait être offerte aux Tunisiens d’aller travailler en Libye alors en plein chantier de reconstruction. D’autant que selon l’Organisation internationale pour les migrations et la Banque africaine de développement, le marché du travail libyen offre aujourd’hui un potentiel d’employabilité très large en termes quantitatif et qualitatif. Les besoins mériteraient, certes, d’être identifiés et précisés, mais ce marché demeure largement ouvert aux compétences tunisiennes. La nature des emplois offerts aux Tunisiens en Libye diffère en fonction de plusieurs facteurs notamment du secteur, public ou privé. Pour les Libyens, l’objectif prioritaire de cette coopération est la nécessaire formation d’une main d’œuvre libyenne aujourd’hui peu qualifiée.

Enfin, malgré toutes les dispositions d’ordre politique prises par les deux pays, les Tunisiens semblent tarder à rejoindre le marché libyen. Ils ont été devancés par les Turcs, déjà sur place depuis quelques années, et plus récemment par les Egyptiens auxquels le nouveau premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a promis 1 500 000 emplois, lors de sa première visite à l’étranger, effectuée dans leur pays. Sans parler des entreprises et les perspectives que leur ouvrent la reconstruction libyenne et l’enveloppe qui lui est consacrée, des milliards et des milliards de dollars.